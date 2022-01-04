Властям США нужно как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы РФ и КНР стали серьезно всерьез к президенту Джо Байдену, пишет бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal.