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Эксперты URA.RU: в России в 2022 году вырастут цены на недвижимость, автомобили и продукты

Главные изменения для россиян предсказали
 экономисты в интервью URA.RU.
Lenta.ru
Высокий рост цен наблюдается во всем мире, рассказал URA.RU заведующий кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС, директор автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов.
URA.Ru
Закрытие границ и перестройка рынка услуг привели к тому, что на определенные товары возник повышенный спрос.
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Из-за проблем с логистикой выросли цены на нефть, газ и некоторые виды полезных ископаемых.
URA.Ru

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