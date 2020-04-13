Экономика
РБКЭксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России
Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года.
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с чего всё началось
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБКвчера в 07:14
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Шоу-бизнес
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Актриса Агата Муцениеце вышла на связь после того, как сообщила о бытовом насилии со стороны Павла Прилучного.
Газета.Ru 04:50
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Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
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Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
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Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.
iXBT.com 04:38
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У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
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Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
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РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
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Портал Поиск вчера в 09:55
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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Московский Комсомолец 06:52
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Общество
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Армия и оружие
Минобороны России открыло архивы об освобождении Вены от фашистов
REGNUM вчера в 22:17
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Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
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