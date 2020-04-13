Экономика

РБКРБКЭксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года.
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Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
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Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

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Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%

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Эксперты ВЭБ предсказали падение доходов россиян на 17,5% во II квартале

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ТАССвчера в 11:36

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

РБКвчера в 07:14
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

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Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
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Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 11 апреля в 14:59
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
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Игры

Capcom похвасталась коммерческим успехом Resident Evil 3 Remake

Японская Capcom в очередном финансовом отчете похвасталась, что отгрузки и цифровые продажи Resident Evil 3 Remake на консолях и ПК превысили 2 млн копий за первые пять дней.
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
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Общество

Стас Михайлов заразился коронавирусом

Известия 06:58
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Транспорт

В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву

"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти

Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго.
Право.ру 02:12
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
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Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Шоу-бизнес

Муцениеце сделала первое заявление после побоев Прилучного

Актриса Агата Муцениеце вышла на связь после того, как сообщила о бытовом насилии со стороны Павла Прилучного.
Газета.Ru 04:50
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Шоу-бизнес

Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы

Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
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Гаджеты

Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED

Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
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Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
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Общество

В «Группе ГАЗ» объяснили причину возникновения очередей на проходных

Очереди на проходных Горьковского автозавода, возобновившего производство в понедельник, возникли из-за измерения температуры у сотрудников, сейчас система контроля оперативно перестраивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
РИА Новости 05:20
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

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Портал Поиск вчера в 09:55
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Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Общество

Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве только с родителями

Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко объяснил, почему ранее сообщалось, что детям до 14 лет не нужно оформлять электронные пропуска для поездках по Москве.
Московский Комсомолец 06:52
Общество

В доме престарелых Вязьмы у 86 человек подозревают коронавирус

Как стало известно «Регион online», всего тесты взяли у 306 человек. У одного диагноз подтвердился, у 86 подозрения на заражения.
Регион online вчера в 11:31
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Общество

В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб Самарской области по коронавирусу в понедельник, 13 апреля сообщил о 5 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории региона.
Kursk.com 05:38
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Армия и оружие

Минобороны России открыло архивы об освобождении Вены от фашистов

REGNUM вчера в 22:17
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Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
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