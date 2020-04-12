Экономика
РБКЭксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
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Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Общество
В Воронеже умерла женщина с положительным тестом на коронавирус
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Гаджеты
IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом
Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
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За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
Эхо Москвы 05:30
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Религия
Евгений Куйвашев удивился скоплению верующих в екатеринбургском храме
Областная газета 07:29
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Политика
Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса
Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Общение является для президента России Владимира Путина приоритетным в работе, но ограничение прямых контактов из-за распространения коронавируса никак не влияет на уменьшение эффективности работы российского лидера.
РБК 07:22
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
Голикова: ограничительные меры не отменят ко Дню Победы
Ранее Татьяна Голикова сказал, что граждан России смогут «пожать друг другу руки» к лету 2020 года, если проявят дисциплину и будут соблюдать режим ограничительных мер.
REGNUM 07:50
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
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Общество
ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь
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Российская газета 07:00
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Общество
Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Происшествия
Снятие ограничительных мер в Костромской области откладывается
Кострома, 11 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Костромские власти отложили рассмотрение вопроса с частичной отменой ограничительных мер, принятых в Костромской области из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 00:10
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