Экономика

РБКРБКЭксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
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Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

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В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
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За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
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Piter.tv 10 апреля в 01:37
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Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
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В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
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В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
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Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы

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Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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Песков сообщил о влиянии ограничений в общении на работу Путина

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Российская газета 07:00
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В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина

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Снятие ограничительных мер в Костромской области откладывается

Кострома, 11 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Костромские власти отложили рассмотрение вопроса с частичной отменой ограничительных мер, принятых в Костромской области из-за коронавируса.
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