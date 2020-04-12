Экономика
РБКЭксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
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В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
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В Воронеже умерла пациентка с предварительным диагнозом COVID-19
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В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
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В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
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Сезон Серии А может быть завершен 12 июля
По информации издания La Gazzetta dello Sport, в случае возобновления Серии А 31 мая, как запланировано на данный момент, сезон успеют доиграть 12 июля.
Евро-футбол.ру 04:05
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
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REGNUM 03:44
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
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Папа Римский провел пасхальную службу без прихожан
Коммерсантъ 08:43
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Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
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В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.
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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
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За сутки в Челябинской области не выявили новых случаев коронавируса
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Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн
Министры стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 19:00 мск проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
RT на русском вчера в 05:54
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
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Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
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Общество
Академик РАН назвал возможный срок спада эпидемии в России
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Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57