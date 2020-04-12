Коронавирус
Газета.RuЭксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%. Отмечается, что после низшей точки спада начнется постепенный рост. В России коронавирусом заразились почти 16 тысяч, скончались 130 человек.
Читать в источнике
Оценить680
с чего всё началось
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБК07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Экономика
Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Хоккей
Хоккеист Эдмонтона Кейв скончался в больнице
Bethub.org вчера в 13:25
Армия и оружие
В рядах ВСУ выросло число инфицированных коронавирусом
В подразделения украинской армии продолжает расти число инфицированных новым коронавирусом.
ИА Новороссия 04:41
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru 10 апреля в 09:52
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
В оренбургских аптеках появились медицинские маски
Ранее сообщалось, что медицинские маски должны появиться в аптеках региона 11 -12 апреля, их привезут из Москвы.
РИА Оренбуржье 09:44
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна вчера в 02:04
Общество
Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы
В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
Экономика
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
РБК 11:44
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом
Руперт Гринт — британский актер, известный по роли Рона Уизли из Гарри Поттера, готовится стать отцом.
NewInform 10 апреля в 20:57
Политика
Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность
Возрождение ракетно-космической промышленности на Украине — важная и амбициозная задача, которая стоит перед страной, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Вести.Ru 08:34
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07