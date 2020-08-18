Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«Дефолт уже произошел». Экономист оценил угрозу повторения 1998 года

Национальная служба новостей09:06
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Finam.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта в России

Finam.Ru03:01
Росбалт

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта России

Росбалт05:20
ПРАЙМ

Эксперты назвали дефолт России маловероятным

ПРАЙМ04:54
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
590

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,8K

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
2

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
569