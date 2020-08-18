Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

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Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.