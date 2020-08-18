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Ведомости
Ведомости

Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«Дефолт уже произошел». Экономист оценил угрозу повторения 1998 года

Национальная служба новостей09:06
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Finam.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта в России

Finam.Ru03:01
Росбалт

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта России

Росбалт05:20
ПРАЙМ

Эксперты назвали дефолт России маловероятным

ПРАЙМ04:54
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39

В Кремле рассказали о разговоре Путина и главы Евросовета

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии.
RT на русском09:38

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Впервые два кристалла времени продемонстрировали свое взаимодействие

Надежные кристаллы времени обеспечат платформу для новых увантовых устройств, уверены физики Ланкастерского университета в Великобритании, описавшие свой эксперимент на страницах журнала Nature.
LentaChel.ruвчера в 11:37
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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