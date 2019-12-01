Экономика

ForbesForbesЭксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

Инвестиции в новые проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономику, посчитали экономисты Центра развития Высшей школы экономики, пишет РБК. Эксперты оценили возможный рост ВВП в 0,19-0,62 процентного пункта в год.
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РИА Новости02:11

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ИА Хакасия30 ноября в 13:58

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о бюджетах Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Горбатенко обратилась к начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову с заявлением об угрозах, поступающих в адрес ее сына.
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Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

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Назначен и.о. министра здравоохранения Ростовской области

Минздрав Ростовской области остался без руководства на прошлой неделе. Татьяну Быковскую задержали утром 28 ноября в Ростове-на-Дону.
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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

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В Новосибирске отчим до смерти забил пятилетнюю девочку.
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Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 декабря начал двухдневный официальный визит в Сербию, где у него запланирована встреча с главой государства Александаром Вучичем.
Газета.Ru 13:36
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