Инвестиции в новые проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономику, посчитали экономисты Центра развития Высшей школы экономики, пишет РБК. Эксперты оценили возможный рост ВВП в 0,19-0,62 процентного пункта в год.

Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

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