Экономика
ForbesЭксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в новые проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономику, посчитали экономисты Центра развития Высшей школы экономики, пишет РБК. Эксперты оценили возможный рост ВВП в 0,19-0,62 процентного пункта в год.
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Гаджеты
Huawei выпустила обновление для старых смартфонов
Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
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«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
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Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии
В Министерстве иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручили ему ноту протеста.
Политика
Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла России в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который вручают за способствующую прогрессу Венесуэлы деятельность и за выдающиеся заслуги.
Энергетика
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат
За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В Сети появился тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова предложила Баскову взять ее в жены
На новом видео Игоря Крутого заметны любопытные кадры "интересных" отношений Николая Баскова и Ирины Аллегровой, сообщает Российский Диалог.