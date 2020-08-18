Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

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Эксперты Высшей школы экономики проанализировали ситуацию в стране и оценили вероятность повторения сценария дефолта 1998 года. Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты пришли к выводу, что текущее состояние российской экономики достаточно стабильно, поэтому повода для паники нет.