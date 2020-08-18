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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали ситуацию в стране и оценили вероятность повторения сценария дефолта 1998 года. Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты пришли к выводу, что текущее состояние российской экономики достаточно стабильно, поэтому повода для паники нет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новостивчера в 05:10
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РБК

Защита от девальвации и заморозки счета. Как биткоин поможет при дефолте

РБКвчера в 12:19
DP.RU

Вторая волна так не страшна: экономисты ждут долгового кризиса

DP.RU17 августа в 02:09
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известиявчера в 06:36
Финансовая газета

Эксперты ВШЭ считают, что состояние экономики России стабильно, а вероятность дефолта крайне низка

Финансовая газетавчера в 07:15
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ruвчера в 05:39
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолецвчера в 03:49
Газета.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта по сценарию 1998-го года

Газета.Ruвчера в 11:21

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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На матче между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

Как пишет ТАСС, в рамках установленного стандарта, санитарного регламента и вынужденных ограничений на матче ожидается 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и премиальную зону.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:35

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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Экономисты дали страшные прогнозы на осень: 100 рублей за евро

На прошлой неделе известный ученый-экономист Руслан Гринберг дал в беседе с «МК» безрадостный прогноз: рубль продолжит падать по отношению к мировым валютам, девальвация неизбежна.
Московский Комсомолецвчера в 13:18

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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