Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года
Эксперты Высшей школы экономики проанализировали ситуацию в стране и оценили вероятность повторения сценария дефолта 1998 года. Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты пришли к выводу, что текущее состояние российской экономики достаточно стабильно, поэтому повода для паники нет.В источнике
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Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
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