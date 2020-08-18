Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

Российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономики столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Финансовая газета

Эксперты ВШЭ считают, что состояние экономики России стабильно, а вероятность дефолта крайне низка

Финансовая газета07:15
Газета.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта по сценарию 1998-го года

Газета.Ru11:21
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
РБК

Защита от девальвации и заморозки счета. Как биткоин поможет при дефолте

РБК12:19
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
DP.RU

Вторая волна так не страшна: экономисты ждут долгового кризиса

DP.RUвчера в 02:09

«Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки

Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во вторник в стачечном комитете предприятии.
РИА Новости12:09
1

Германия не собирается прогибаться под США из-за «Северного потока-2»

В текущей ситуации едва ли найдется что-то более утомительное для немецких политиков, чем необходимость постоянно отбрыкиваться от посягательств США на строительство «Северного потока – 2». Вашингтон каждую неделю грозится новыми санкциями, словно не видя, что немцам это словно о стенку горох.
Госновости11:56
1

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
8

Члены КПРФ протестуют против снятия с выборов в гордуму Ульяновска

Члены КПРФ протестуют против снятия с выборов в гордуму Ульяновска Во вторник суд в Ульяновске лишил регистрации еще одного кандидата в депутаты гордумы от КПРФ, после чего общее число выдвиженцев КПРФ, снятых с выборов по искам их конкурентов из партии «Коммунисты России», достигло 16 человек.
Коммерсантъ14:10
14

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
257