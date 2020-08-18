Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

Российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономики столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
РБК

Защита от девальвации и заморозки счета. Как биткоин поможет при дефолте

РБК12:19
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Финансовая газета

Эксперты ВШЭ считают, что состояние экономики России стабильно, а вероятность дефолта крайне низка

Финансовая газета07:15
Газета.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта по сценарию 1998-го года

Газета.Ru11:21
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
DP.RU

Вторая волна так не страшна: экономисты ждут долгового кризиса

DP.RUвчера в 02:09

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что Координационный совет оппозиции Белоруссии проведет первое заседание 18 августа.
Общественная служба новостей08:59

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,9K

«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Абидаля

В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.
Российская газета10:51

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Несколько часов назад Александр Лукашенко заявил, что программа оппозиции на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, закрытие на территории страны российских военных баз, а также вступление в перспективе в ЕС и НАТО.
Коммерсантъ11:45
11