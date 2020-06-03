с чего всё началось

Ранее свой прогноз по падению реальных располагаемых доходов граждан страны делал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Этот прогноз во многих пунктах коррелирует с оценкой ВШЭ.

Общество Россияне стали чаще покупать водку в большой таре Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen. 73

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. 68

Общество Губернатор Красноярского края прилетел в Норильск Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск в связи с разливом топлива из хранилища ТЭЦ-3. 2

Экономика «Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условиях Как выяснилось, для авиакомпаний установлены разные правила получения субсидий. Группа «Аэрофлот» получает их на особых условиях.

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,9K

Политика Трамп отказался от привлечения военных для подавления беспорядков Необходимость привлечь военные силы для подавления беспорядков в стране отпала, заявил президент США Дональд Трамп 4 июня в интервью телеканалу Newsmax TV.

Общество Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды. 2

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 74

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников. 4

Общество Кто и зачем стыдит нас за «гомофобные» поправки в Конституцию? Поправки в Конституцию сами по себе ничего не гарантируют, они работают, только если и общество, и власть едины в своих представлениях о добре и зле, согласны в том, что такое хорошо и что такое плохо. 213

Наука Определена наиболее незащищенная от коронавируса группа крови Молекулярные биологи Европы пришли к выводу, что организм человека обладает мутацией, которая делает носителей второй группы крови наиболее уязвимыми к действию коронавируса. 6

Футбол Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара» «Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».

Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 10

Авто Volkswagen показал новый универсал Arteon Компания Volkswagen сделает из флагманской модели Arteon целое семейство – к лифтбеку добавятся его спортивная версия R-Line и универсал в кузове Shooting Brake. 1

Общество Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 619

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 56

Общество Ресторан «Pushkin» в США русские защитили от протестующих Всего собралось 10 человек друзей и гостей ресторана, которые не остались в стороне и захотели оказать помощь любимому заведению. 2,1K

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 751