Экономика
Финансовая газетаЭксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов населения на 18%
Ранее свой прогноз по падению реальных располагаемых доходов граждан страны делал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Этот прогноз во многих пунктах коррелирует с оценкой ВШЭ.
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Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).РБК02 июня в 17:00
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