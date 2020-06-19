Экономика
РИА НовостиЭксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска
Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей. Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
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с чего всё началось
Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.РИА Новости18 июня в 21:11
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Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
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Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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Происшествия
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В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
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Известия вчера в 02:43
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Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС вчера в 11:55
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Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА
Vprognoze.ru вчера в 15:56
Экономика
Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия
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Экономика сегодня вчера в 01:07
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BFM.ru вчера в 10:48
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Общество
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии.
РИА Новости 06:36
Кино
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Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
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Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА
Греческий портал SDNA сообщает, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 25-летнего атакующего защитника Аарона Харрисона из стамбульского «Галатасарая».
Советский спорт 04:02
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РИА Новости вчера в 05:23
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
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Реагировать собираются "сбалансированным пакетом мер". Решение о его принятии принято.
Царьград 18 июня в 02:59
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Синдзо Абэ намерен изменить Конституцию Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца своих полномочий намерен провести референдум по пересмотру Конституции страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество
Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
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ДНР откроет границу с Украиной 22 июня
«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
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