Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей. Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
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с чего всё началось

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.
РИА Новости18 июня в 21:11

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Как заставить деньги работать. 5 причин вкладывать средства в токены

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Инвестиции без риска. Советы экспертов для пенсионеров

Телеканал 360°18 июня в 22:55

Эксперты объяснили, как пенсионерам инвестировать без риска

ФедералПресс18 июня в 22:13

Пенсионерам рассказали, как инвестировать без риска

РЕН ТВ18 июня в 22:38

Эксперт рассказала, как пенсионерам-инвесторам избежать обмана

Профиль18 июня в 22:19

Эксперты объяснили, как пенсионеры могут инвестировать без риска

АБН18 июня в 22:54

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

РИА Новости18 июня в 21:11
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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

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В Норильске полиция пресекла массовую драку

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Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, чем занимается в свободное время.
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Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Футбол

РФС официально объявил о переносе матча «Краснодара» и «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесён на 19 июля.
RT на русском 07:35
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

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Культура

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Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС вчера в 11:55
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Футбол

«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА

Vprognoze.ru вчера в 15:56
Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии.
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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
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Происшествия

В Калининградской области ночью загорелся детский дом

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Баскетбол

Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА

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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

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Армия и оружие

НАТО пошла на Россию сбалансированно

Реагировать собираются "сбалансированным пакетом мер". Решение о его принятии принято.
Царьград 18 июня в 02:59
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Политика

Синдзо Абэ намерен изменить Конституцию Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца своих полномочий намерен провести референдум по пересмотру Конституции страны.
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Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
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Общество

Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
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Политика

ДНР откроет границу с Украиной 22 июня

«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
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