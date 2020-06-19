Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.

с чего всё началось

Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей. Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

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