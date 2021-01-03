Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году
Одной из причин роста цен стал повышенный спрос на жилье после появления программы льготной ипотеки, однако ее продление до июля 2021 года охладило покупателей: в октябре в Москве было зарегистрировано договоров долевого участия уже на 17% ниже сентябрьского.В источнике
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Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году
Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%.
Российская газета19:00
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