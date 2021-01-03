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Российская газета
Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Одной из причин роста цен стал повышенный спрос на жилье после появления программы льготной ипотеки, однако ее продление до июля 2021 года охладило покупателей: в октябре в Москве было зарегистрировано договоров долевого участия уже на 17% ниже сентябрьского.В источнике
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С чего всё началось
Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%.
Российская газета19:00
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Народные новости

Рынок недвижимости в 2021 году ждет корректировка цен

Народные новости05:29
Экономика сегодня

Аналитик оценил вероятность подорожания квартир в 2021 году

Экономика сегодня04:14
Телеканал 360°

Рост цен на новостройки в 2021 году замедлится — эксперты

Телеканал 360°19:56
Рамблер

Эксперт рассказал, как изменятся цены на новостройки в 2021 году

Рамблер00:21
URA.Ru

Аналитики раскрыли стоимость жилья в новостройках в 2021

URA.Ru21:23
ФАН

Российские новостройки могут подешеветь в 2021 году

ФАН02:33
Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Российская газета19:00

В Минске в первое воскресенье 2021 года проходят акции оппозиции

Минск, 3 января 2021, 15:27 — REGNUM В разных районах города Минска оппозиционно настроенные граждане вышли в воскресенье, 3 января, на акции протеста, которые ранее не анонсировались, сообщает белорусское издание Onliner.
REGNUM07:27

В четвертьфинале МЧМ-2021 сборная России сыграет с Германией

Россияне, занявшие второе место в своей группе В, попали на немцев, которые стали третьими в своей группе А. В других парах одной четвертой финала сыграют: Канада - Чехия, США - Словакия, Финляндия - Швеция.
Повестка дня1 января в 04:45

Названо неожиданное условие для вакцинации от коронавируса

В России бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится препаратом «Спутник V». Ранее сообщалось, что прививка не запрещена в том числе и тем, кто переболел коронавирусом, имеет антитела, а также людям старше 60 лет.
Lenta.ru23:06