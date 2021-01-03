Стоимость квартир в новостройках в 2021 году может снизиться на 5-10%, полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Специалист убежден, что наблюдавшаяся в прошлом году тенденция с подорожанием квадратного метра точно не продлится.

С чего всё началось Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%. Российская газета вчера в 19:00