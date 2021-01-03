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Российские новостройки могут подешеветь в 2021 году

Стоимость квартир в новостройках в 2021 году может снизиться на 5-10%, полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Специалист убежден, что наблюдавшаяся в прошлом году тенденция с подорожанием квадратного метра точно не продлится.В источнике
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Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%.
Российская газетавчера в 19:00
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Эксперт рассказал, как изменятся цены на новостройки в 2021 году

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Аналитик оценил вероятность подорожания квартир в 2021 году

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Российские новостройки могут подешеветь в 2021 году

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Рост стоимости квартир в новостройках в 2021 году может замедлиться

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Рост цен на новостройки в 2021 году замедлится — эксперты

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Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Российская газетавчера в 19:00

В Раде объяснили отказ Украины от российской вакцины

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко намерен нажиться на закупке вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому отказывается регистрировать российский препарат «Спутник V». Так считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива.
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Продолжительность жизни на 10 лет смогут увеличить 5 правильных привычек

Выяснилось, что женщины, придерживавшиеся в течение 28 лет всех данных правильных привычек, смогли прожить в течение 34 лет без ряда серьезных заболеваний, например, таких, как диабет, рак, а также сердечно-сосудистые патологии.
SM Newsвчера в 07:35