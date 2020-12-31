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Российская газета
Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Одной из причин роста цен стал повышенный спрос на жилье после появления программы льготной ипотеки, однако ее продление до июля 2021 года охладило покупателей: в октябре в Москве было зарегистрировано договоров долевого участия уже на 17% ниже сентябрьского.В источнике
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С чего всё началось
Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%.
Российская газета19:00
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News.ru

Рост стоимости квартир в новостройках в 2021 году может замедлиться

News.ru09:51
Экономика сегодня

Аналитик оценил вероятность подорожания квартир в 2021 году

Экономика сегодня04:14
Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Российская газета19:00
Рамблер

Эксперт рассказал, как изменятся цены на новостройки в 2021 году

Рамблер00:21
URA.Ru

Аналитики раскрыли стоимость жилья в новостройках в 2021

URA.Ru21:23
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Рост цен на новостройки в 2021 году замедлится — эксперты

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ФАН

Российские новостройки могут подешеветь в 2021 году

ФАН02:33

Названы лучшие новые автомобили 2020 года в сегменте SUV в России

Авто может похвастаться отличной манёвренностью и компактными габаритами, а купить такой SUV на российском рынке можно минимум за 1,1 млн руб. Третью строку рейтинга лучших новинок SUV-сегмента занимает китайский кроссовер Geely Tugella, оснащённый под капотом 2-литровым двигателем, сопряжённым с 8-ступенчатым "автоматом".
Названы лучшие новые автомобили 2020 года в сегменте SUV в России
Car.ruвчера в 06:02

Сёмин считает, что Кикнадзе и Мещеряков больше не найдут работу в футболе

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о будущем бывшего генерального директора клуба Василия Кикнадзе и экс-председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
RT на русском10:43