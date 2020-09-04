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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
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Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
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Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
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Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33
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Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

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Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

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Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
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«Преемник» McLaren F1 получит гоночный вариант

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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

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Вести.Ruвчера в 11:10
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«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.
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Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАССвчера в 02:03
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Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новостивчера в 14:43
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