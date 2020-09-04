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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
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Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ruвчера в 00:02
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°вчера в 10:39
90

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новостивчера в 14:43
2

Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ruвчера в 15:23
3

The Witcher 3: Wild Hunt улучшат для новых консолей

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сообщили, что проект все же выйдет в версии для консолей нового поколения PlayStation 5 Xbox Series X. Создатели ролевого экшена разработали версию The Witcher 3: Wild Hunt с учетом всех особенностей консолей нового поколения.
Vevby.ruвчера в 16:19
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NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Компания NVIDIA представила аппаратно-программный комплекс Reviewer Toolkit for Graphics Performance, позволяющий проводить мониторинг производительности в играх, численно оценивать задержки вывода изображения (input lag), а также измерять энергопотребление графических карт.
3DNews17:49

Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал "ответить" в случае победы.
РИА Новостивчера в 15:52
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Силовики задержали несколько участников акций в Минске

Очередная акция несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, которая вечером в пятницу собрала в Минске несколько сотен человек и проходила мирно, завершилась одиночными задержаниями ее участников.
ТАССвчера в 15:04
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Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газета3 сентября в 03:33
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