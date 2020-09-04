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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
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Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
Комсомольская правда

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Комсомольская правдавчера в 12:21
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Коммерсантъвчера в 08:57
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В Совфеде отреагировали на запись разговора о Навальном

Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал запись разговора между якобы представителями Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным, которую обнародовали в Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:58

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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В Нижнем Тагиле госпиталь им. Тетюхина прокомментировал ситуацию с отсутствием квот

Накануне депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил на своей странице в Facebook, что госпиталь им. Тетюхина не может проводить операции из-за того, что в бюджете не предусмотрены такие расходв на 2020 год.
ТагилСити.рувчера в 05:32

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфаксвчера в 06:36
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