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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
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Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Комсомольская правда

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Комсомольская правдавчера в 12:21
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новостивчера в 04:36
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Трансплантацию костного мозга смогут проводить в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области подготовлен проект строительства 6-этажного хирургического центра инновационных технологий на 280 коек, где смогут проводить трансплантацию костного мозга.
Южная служба новостейвчера в 13:15
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Алгоритм машинного обучения подтвердил 50 новых экзопланет

Группа астрономов из Соединённого Королевства использовала алгоритм машинного обучения для анализа выборки потенциальных экзопланет, идентифицированных космическим телескопом НАСА «Кеплер», и для определения того, какие из предложенных случаев действительно экзопланеты, а какие нет.
XXII век2 сентября в 15:33

Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограммавчера в 05:13
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