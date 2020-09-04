Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года
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Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года
При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
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