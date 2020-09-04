Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии
RT на русском

Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года

RT на русском03:47
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ru00:02
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Интерфакс03:52
54

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
226

В Петербурге пройдет посвященный Сергею Довлатову фестиваль «День Д»

5-6 сентября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль, посвященный дню рождения писателя Сергея Довлатова «День Д». Заглавной темой станет «бронзовый век» русской культуры — 1960-1970 годы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Культуроманиявчера в 08:29
1

За половину земли у речвокзала владелец запросил у города 9 участков

Напомним, участок находится в собственности у пензенской компании "Фемида-Саратов", но строить там нельзя, поскольку на бумаге там находится охранная зона объекта культурного наследия регионального значения Дом Акимова (снесен в 1997 году), кроме того, территория попадает в зону охраны Музейной площади как памятника истории и архитектуры федерального значения.
СаратовБизнесКонсалтинг03:12
1

Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.рувчера в 01:05
1

Собянин предупредил об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве осенью

Осенью Москва может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией из-за начала учебного года и возвращения людей с дач, заявил в пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия03:15
154