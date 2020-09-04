Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года
Смотрите также
Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
В Приморье тайфун «Майсак» вынес на берег корабль КНДР
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Nintendo выпустит «королевскую битву» по игре Super Mario Bros
Юдашкин с женой поздравили детей Пугачевой и Галкина с первым сентября
Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
С чего всё началось
Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года
При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
Подробнее о событии