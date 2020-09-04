Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русском11:38
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ru00:02
Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ru13:27
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
536

США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы

Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
RT на русском11:42
1