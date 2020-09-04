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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
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Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
Комсомольская правда

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Комсомольская правдавчера в 12:21
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

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Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС

Власти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Интерфаксвчера в 14:46
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РИА Новости18:37
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Газета.Ruвчера в 13:06
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Китай встал на пути России к лидерству

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Lenta.ru2 сентября в 20:34
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