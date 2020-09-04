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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
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Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ru13:27
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

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РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

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Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

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RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русском11:38
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

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Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

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Игромания.ру1 сентября в 10:59
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ToDay News Ufa04:56

Голикова сообщила о мерах властей для предотвращения новой самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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