«РИА Новости» назвало возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию

Россиянин, который приплыл в Японию с Курильского острова Кунашир, может быть Ваасом Фениксом Нокардом — жителем Южно-Курильска, который пропал примерно в то же время, когда стали появляться сообщения об иностранце на Хоккайдо.