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Цена Brent упала ниже $65 впервые с 21 мая

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $65 на лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ
Октябрьские фьючерсы на Brent по состоянию на 12:15 мск опустились до $65,92 за баррель, фьючерсы WTI на сентябрь снизились до 62,72 за баррель.
OilCapital.ru
С начала текущей недели стоимость марки Brent упала на 5,5%, WTI – на 6,7%.
Агентство нефтегазовой информации
По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, мнение которого приводит агентство Блумберг, складывается неблагоприятная среда для котировок нефти из-за опасений за восстановление экономики, общего отказа от риска и укрепления доллара.
РИА Новости

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