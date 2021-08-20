По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, мнение которого приводит агентство Блумберг, складывается неблагоприятная среда для котировок нефти из-за опасений за восстановление экономики, общего отказа от риска и укрепления доллара.
Площадь природного пожара, из-за опасности распространения которого эвакуируют две базы отдыха и жителей СНТ "Мирный" в Свердловской области, увеличилась с 70 до 240 га, сообщили в департаменте информационной политики области в воскресенье.
Россиянин, который приплыл в Японию с Курильского острова Кунашир, может быть Ваасом Фениксом Нокардом — жителем Южно-Курильска, который пропал примерно в то же время, когда стали появляться сообщения об иностранце на Хоккайдо.