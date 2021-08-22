Начавшееся 11 августа уверенное снижение нефтяных котировок (Brent тогда стоила $71,44 за баррель) к отметке $65 заметно ослабило рубль, в результате чего в пятницу 20 августа российская валюта на Мосбирже в моменте торговалась на уровне 74,6 за доллар.
Основное влияние На нефтяной рынок до сих пор оказывает пандемия, отметил беседе с "Газетой.Ru" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В свою очередь портфельный управляющий «Сбер управление активами» Александр Фалков заявил, что если ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в странах АТР не удастся улучшить, то возможно давление на котировки сырьевых товаров.
Общая площадь пожара в Борском районе Самарской области составила более 5 тыс. га, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко на межведомственном оперативном штабе по борьбе с природными пожарами в воскресенье.
С 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» (Московская область, Одинцовский район) пройдет VII Международный военно-технический форум «Армия-2021».