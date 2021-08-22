Россия разгромила Азербайджан на Евро-2021. 17-летняя Федоровцева подала невероятные 11 эйсов

На кураже от сделанного сборная России начала и второй сет — 8:0. Азербайджан словно уже ушел в раздевалку: на площадке они не делали ничего для того, чтобы как-то остановить доминирование наших.