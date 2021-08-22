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Эксперты дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля

Начавшееся 11 августа уверенное снижение нефтяных котировок (Brent тогда стоила $71,44 за баррель) к отметке $65 заметно ослабило рубль, в результате чего в пятницу 20 августа российская валюта на Мосбирже в моменте торговалась на уровне 74,6 за доллар.
Газета.Ru
С тем, что на нефтяные цены основное давление оказывает пандемия, согласен и член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Газета.Ru
Основное влияние На нефтяной рынок до сих пор оказывает пандемия, отметил беседе с "Газетой.Ru" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Газета.Ru
В свою очередь портфельный управляющий «Сбер управление активами» Александр Фалков заявил, что если ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в странах АТР не удастся улучшить, то возможно давление на котировки сырьевых товаров.
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