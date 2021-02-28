Эксперты дали рекомендации по инвестированию весной 2021 года
Эксперт Андрей Русецкий согласился с этим мнением. В разговоре с «РИА Новости» он отметил, что в 2021 году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. По словам Русецкого, сегмент таких инвестиций стал более контролируемым из-за порядка, который навел Банк России.В источнике
С чего всё началось
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Эксперт из БКС Андрей Русецкий согласен с коллегой и считает, что в текущем году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты.
РИА Новости02:36
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