Недвижимость
RT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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с чего всё началось
В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.Известиявчера в 17:02
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Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина
Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
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Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
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Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Корейский автогигант Hyundai Motor представил спортивную версию обновленного кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили 22:57
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ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию
Профиль 24 июля в 10:41
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
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Общее число больных приближается к полутора тысячам За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ 22:30
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Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 17:15
Общество
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
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Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Президент России рассказал, что в 2020 году состав ВМФ пополнят 40 новых кораблей.
Газета.Ru 12:44
Политика
Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия 19:32
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa 14:29
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой
Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ 09:08
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Общество
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Сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое.
ТАСС 22:53
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C.
RT на русском 22:38
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Похищенного в Ростовской области из роддома младенца нашли в Калмыкии
Donnews.ru вчера в 10:25
Общество
Названа разница зарплат в Москве и регионах
Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов.
Lenta.ru 20:42
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК 22:36
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 02:53
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Якутский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, сообщила прокуратура города.
Коммерсантъ 22:57
Авто
В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги
В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru 21:49