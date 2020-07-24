Недвижимость

RT на русскомRT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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с чего всё началось

Улучить момент: стоит ли обзаводиться недвижимостью до конца года

В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.
Известиявчера в 17:02

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Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки

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Улучить момент: стоит ли обзаводиться недвижимостью до конца года

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Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина

Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

RT на русском24 июля в 10:05

Стоит ли в этом году покупать или продавать квартиру?

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Стоит ли торопиться с оформлением ипотеки. Ответы аналитиков

URA.Ruвчера в 18:11
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
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Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe

Корейский автогигант Hyundai Motor представил спортивную версию обновленного кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили 22:57
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Здоровье

Врач призвал перестать бороться с ожирением диетами

РЕН ТВ 21:44
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Политика

Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

РИА Новости 21:56
Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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Путешествия

Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию

Профиль 24 июля в 10:41
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Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

РБК 02:38
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
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Здоровье

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

Общее число больных приближается к полутора тысячам За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ 22:30
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Шоу-бизнес

Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 17:15
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Общество

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
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Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20
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Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Президент России рассказал, что в 2020 году состав ВМФ пополнят 40 новых кораблей.
Газета.Ru 12:44
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Политика

Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия 19:32
Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa 14:29
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой

Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ 09:08
Общество

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
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Общество

Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов в двух селах Амурской области

Сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое.
ТАСС 22:53
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
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Общество

Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода

Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C.
RT на русском 22:38
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Происшествия

Похищенного в Ростовской области из роддома младенца нашли в Калмыкии

Donnews.ru вчера в 10:25
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Общество

Названа разница зарплат в Москве и регионах

Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов.
Lenta.ru 20:42
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК 22:36
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Политика

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 02:53
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Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

Якутский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, сообщила прокуратура города.
Коммерсантъ 22:57
Авто

В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги

В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru 21:49
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