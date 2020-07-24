Недвижимость
RT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина
Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Экономика
Россияне пристрастились к крепкому алкоголю
На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу.
Lenta.ru 17:55
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес
Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей.
REGNUM 13:33
Футбол
Геннадий Орлов разобрал момент с пенальти в матче «Зенит» — «Химки» (1:0)
Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что арбитр финального матча Кубка России Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота подмосковного клуба.
BetOn 08:08
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 02:53
Космос
Карта темной энергии дает ответы на вопросы о природе этой загадочной субстанции
Новый проект под названием extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS) представляет собой попытку найти ответы на фундаментальные вопросы о природе темной энергии.
AstroNews.ru 24 июля в 04:12
Общество
СНБО заявил об утечке IP-адресов правительственных сайтов Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.
Известия 14:28
Происшествия
Вести. Дежурная часть. Как Фургал становился «невидимкой»
На этой неделе стали известны фамилии силовиков, которые предположительно помогали бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу долгое время оставаться безнаказанным.
Вести.Ru вчера в 12:10
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Футбол
Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.
Metaratings 16:26
Кино
Paramount перенесла дату премьеры продолжения «Соника в кино»
Новой датой премьеры истории о синем ёжике назначено 8 апреля 2022 года. Перенос связан с пандемией коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com 24 июля в 08:02
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:09
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Игры
Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»
Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 16:20
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Напомним, ЕЭК собирается ввести запрет на использование подержанных автозапчастей на машины, включая элементы тормозных систем, подушки и ремни безопасности, глушители, а также рулевые рейки.
Новые автомобили 23 июля в 13:23
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина сбросила 30 килограммов
Гагарина уверена, что обрела такую форму с помощью всего лишь 5 продуктов, среди которых обычная негазированная вода, овощной салат, бурый рис и морепродукты.
Вечерний курьер 15:47
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью
Речь идет о пожилых гражданах, которые являются опекунами. Также надбавки получают россияне старше 75 лет.
ФАН 18:42
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Политика
Путин прибыл в Санкт-Петербург на Главный парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на Главный парад Военно-морского флота России.
Комсомольская правда 02:36