В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.

с чего всё началось

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

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