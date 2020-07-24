Недвижимость
RT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.Российская газета24 июля в 07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина
Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия
В Заводском районе рабочие нашли кости людей под мостом
Четвертая Власть 01:21
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Здоровье
Стало известно о первом повторном заражении коронавирусом в России
В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:24
Экономика
«ЛУКОЙЛ» купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD
"ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy PLC о покупке 40% в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале за $300 млн.
Интерфакс 02:18
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
Подруга продюсера Бари Алибасова Наталья Штурм заявила, что ради самопиара Алибасов-младший готов похоронить собственного отца.
НТВ 02:27
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
В Москве 264 пациента выздоровели от коронавируса за сутки
РИА Новости 02:18
Здоровье
Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира.
РИА Новости вчера в 15:45
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК вчера в 02:16
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Live24 25 июля в 05:44
Общество
Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM 02:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 38-го тура АПЛ
В центральном матче последнего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" определяли между собой участника группового этапа Лиги чемпионов предстоящего сезона.
Газета.Ru 02:22
Здоровье
Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки.
Lenta.ru вчера в 13:21
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 24 июля в 12:53
Общество
Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки.
Известия вчера в 18:25