Недвижимость

RT на русскомRT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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с чего всё началось

Улучить момент: стоит ли обзаводиться недвижимостью до конца года

В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.
Известиявчера в 17:02

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Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки

Комсомольская правда09:50

Эксперты объяснили, стоит ли россиянам приобретать недвижимость во время пандемии

Народные новости06:50

Улучить момент: стоит ли обзаводиться недвижимостью до конца года

Известиявчера в 17:02

Стоит ли торопиться с оформлением ипотеки. Ответы аналитиков

URA.Ruвчера в 18:11

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

RT на русском24 июля в 10:05

Стоит ли в этом году покупать или продавать квартиру?

Ёлдаш24 июля в 08:57

Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Российская газета24 июля в 07:13
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой

Вокруг ТВ 09:08
Происшествия

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья

Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
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Здоровье

Ученые указали, какая болезнь дает тяжелые осложнения при COVID

Коронавирус протекает тяжелее и чаще приводит к дополнительным осложнениям у больных диабетом.
URA.Ru 12:22
Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Армия и оружие

Сатановский назвал главный страх США перед Россией, о котором проговорились в Белом доме

Политолог Евгений Сатановский усмотрел в заявлениях американских чиновников главный страх США перед Россией и рассказал, как РФ может это использовать.
Экономика сегодня 05:00
Политика

Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
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Армия и оружие

Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Интерфакс 04:33
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Кино

Киану Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма

Создатели «Константина» поделились воспоминаниями о том, как они работали над фильмов, а также многочисленными идеями для его сиквела.
Афиша Daily 09:27
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Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
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Футбол

Четыре команды Серии А претендуют на Алексея Миранчука

"СЭ" сообщает, что в подписании лидера московского "Локомотива" Алексея Миранчука заинтересованы 4 команды Серии А: "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Аталанта".
Sport.ru 11:58
Происшествия

В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
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Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело 24 июля в 08:24
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Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 11:46
Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Авто

Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет

Car.ru вчера в 11:46
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Футбол

«Ливерпуль» интересуется Кабаком

"Ливерпуль" интересуется защитником гельзенкирхенского "Шальке-04" Озаном Кабаком. Об этом сообщает Get German Football News.
Газета.Ru 12:27
Общество

Основателя Alibaba Джека Ма вызвали в индийский суд

После обращения экс-сотрудника компании UC Web (структура Alibaba), который заявил о своем неправомерном увольнении, индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма.
Финансовая газета 12:03
Футбол

Феллайни сделал хет-трик за 7 минут в матче чемпионата Китая

32-летний бельгиец сделал хет-трик в матче 1-го тура против "Далянь Про" (3:2).
Sports.ru 07:42
Происшествия

Пожар в пензенской пекарне локализован на 1 тыс. кв. м

Возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС. Пожар тушат по второму (повышенному) рангу сложности.
Известия 11:27
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Кино

Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена

Во время общения Снайдер показал снятую сцену для "Snyder Cut" — его версии "Лиги справедливости", в которой Генри Кавилл в роли Супермена предстает в черном костюме и серебряном плаще.
Газета.Ru 09:28
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Общество

На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия

В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
Телеканал RTVI 24 июля в 17:39
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