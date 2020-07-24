Недвижимость
RT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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с чего всё началось
В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.Известиявчера в 17:02
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Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина
Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
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Происшествия
Водитель мотоцикла погиб в с. Озёрное в ЕАО
РИА Биробиджан 18:47
Общество
Выплаты для работающих пенсионеров повысят с 1 августа 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 24 июля в 02:27
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
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Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября.
Известия 12:49
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня 24 июля в 05:40
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Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе
Уже в августе может начаться вакцинация от коронавируса россиян из группы риска.
Псковское агентство информации вчера в 03:21
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Известия 24 июля в 11:01
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Здоровье
Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара
В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
Суть событий 09:07
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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ФК «Зенит» покажет световое шоу в центре Санкт-Петербурга
Самые яркие моменты с участием игроков ФК «Зенит» в сезоне 2019/2020 чемпионата России и Кубка страны покажут ночью с 26 на 27 июня в центре Санкт-Петербурга, сообщает служба по связям с общественностью клуба на официальном сайте.
ИА Красная Весна 17:23
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform 24 июля в 13:06
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
Футбол
33-летний Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром в истории АПЛ
Как сообщает OptaJoe, Варди стал самым возрастным футболистом, завоевавшим награду лучшему бомбардиру АПЛ.
Sport24.ru 13:08
Экономика
Определены европейские страны с самым доступным для населения бензином
Рейтинг европейских стран с самыми доступными для населения ценами на бензин возглавил Люксембург.
Вечерняя Москва 18:52
Общество
За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать
27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ 17:01
Наука
Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток вчера в 03:34
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:38
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Здоровье
Эксперт рассказал о влиянии больших доз витаминов на коронавирус
Россиянам не стоит злоупотреблять большим количеством витаминов, так как они не помогут избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 13:01
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера
ФАН 09:53
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Политика
Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опередил по голосам поддержки действующего лидера страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах.
Lenta.ru 17:19