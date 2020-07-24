В "Метриуме" прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7 – 7,5%. Кроме того, режим самоизоляции и уход с рынка покупателей заставил владельцев квартир на рынке вторичного жилья снимать недвижимость с продажи.

с чего всё началось

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

Здоровье Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. 313

Шоу-бизнес Гузеева станет ведущей «Дома-2» Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября. 658

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.

Здоровье Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей. 3

Футбол ФК «Зенит» покажет световое шоу в центре Санкт-Петербурга Самые яркие моменты с участием игроков ФК «Зенит» в сезоне 2019/2020 чемпионата России и Кубка страны покажут ночью с 26 на 27 июня в центре Санкт-Петербурга, сообщает служба по связям с общественностью клуба на официальном сайте.

Экономика Определены европейские страны с самым доступным для населения бензином Рейтинг европейских стран с самыми доступными для населения ценами на бензин возглавил Люксембург.

Общество За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать 27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».

Общество В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 1,6K

Общество Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. 341

Здоровье Эксперт рассказал о влиянии больших доз витаминов на коронавирус Россиянам не стоит злоупотреблять большим количеством витаминов, так как они не помогут избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Финансы С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго. 26

Шоу-бизнес Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 84

Политика Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. 1,3K