Недвижимость
RT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.Российская газета24 июля в 07:13
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Эксперты объяснили, стоит ли россиянам приобретать недвижимость во время пандемии
Народные новости06:50
Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
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Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Политика
Большинство американцев назвали политический курс США неверным
Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета 11:22
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
Фигурное катание
Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Культура
Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября.
Известия 12:49
Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города
В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны.
Российская газета 07:07
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья
Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
Здоровье
В Кировской области за сутки выявили 59 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Кировской области выявлено 59 новых случаев коронавируса, всего в регионе зарегистрировано 4585 заражений COVID-19.
ГТРК Вятка 04:55
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com 24 июля в 03:13
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Брак закончился, теща осталась: Исхаков решил стать агентом матери Гагариной
Брак фотографа Дмитрия Исхакова и певицы Полины Гагариной распался, но экс-супруг, похоже, не спешит обрывать отношения с семьей исполнительницы.
Passion.ru 13:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз
Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
Дни24 09:44
Футбол
Давид Сильва: это был мой последний матч в АПЛ. Надеюсь, сможем выиграть Лигу чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился эмоциями от своего последнего матча в английской Премьер-лиге.
Чемпионат 14:12
Авто
Николай Фоменко отреагировал на слухи о возрождении бренда Marussia
Уже некоторое время в России и за рубежом между любителями гонок ходят слухи, что может дождаться возрождения некогда многообещающий проект Marussia.
Car.ru 07:37
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
Происшествия
На Кубани внедорожник влетел в двери магазина
Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС 12:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет был открыт уже на 30-й секунде.
LiveSport.ru 12:57
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01