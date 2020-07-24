Недвижимость

RT на русскомRT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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с чего всё началось

Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.
Российская газета24 июля в 07:13

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки

Комсомольская правда09:50

Эксперты объяснили, стоит ли россиянам приобретать недвижимость во время пандемии

Народные новости06:50

Стоит ли в этом году покупать или продавать квартиру?

Ёлдаш24 июля в 08:57

Улучить момент: стоит ли обзаводиться недвижимостью до конца года

Известиявчера в 17:02

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

RT на русском24 июля в 10:05

Стоит ли торопиться с оформлением ипотеки. Ответы аналитиков

URA.Ruвчера в 18:11

Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Российская газета24 июля в 07:13
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Кино

Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Piter.tv 24 июля в 08:16
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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Политика

Большинство американцев назвали политический курс США неверным

Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета 11:22
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Фигурное катание

Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Культура

Гузеева станет ведущей «Дома-2»

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября.
Известия 12:49
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Армия и оружие

В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города

В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны.
Российская газета 07:07
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новости 09:29
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
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Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Происшествия

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья

Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
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Футбол

Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией

РИА Новости 10:40
Здоровье

В Кировской области за сутки выявили 59 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Кировской области выявлено 59 новых случаев коронавируса, всего в регионе зарегистрировано 4585 заражений COVID-19.
ГТРК Вятка 04:55
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
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Здоровье

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru 13:21
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Гаджеты

Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12

Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com 24 июля в 03:13
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
1
Шоу-бизнес

Брак закончился, теща осталась: Исхаков решил стать агентом матери Гагариной

Брак фотографа Дмитрия Исхакова и певицы Полины Гагариной распался, но экс-супруг, похоже, не спешит обрывать отношения с семьей исполнительницы.
Passion.ru 13:25
Шоу-бизнес

Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз

Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
Дни24 09:44
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Футбол

Давид Сильва: это был мой последний матч в АПЛ. Надеюсь, сможем выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился эмоциями от своего последнего матча в английской Премьер-лиге.
Чемпионат 14:12
Авто

Николай Фоменко отреагировал на слухи о возрождении бренда Marussia

Уже некоторое время в России и за рубежом между любителями гонок ходят слухи, что может дождаться возрождения некогда многообещающий проект Marussia.
Car.ru 07:37
23
Авто

Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
9
Происшествия

На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС 12:29
11
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
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Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет был открыт уже на 30-й секунде.
LiveSport.ru 12:57
Экономика

Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада

Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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