Недвижимость
RT на русскомЭксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.
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Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.Российская газета24 июля в 07:13
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Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина
Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
Эксперты объяснили, стоит ли россиянам приобретать недвижимость во время пандемии
Народные новостивчера в 06:50
Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
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Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Армия и оружие
Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 04:29
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:22
Общество
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120.
ТАСС 04:24
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Общество
Три выпускника в Братске получили 100 баллов по ЕГЭ
В этом году пока известны результаты первых дней ЕГЭ – помимо трех выпускников, набравших высший балл, 257 человек получили более 80 баллов, из них 38 человек — свыше 90.
Иркутск Сегодня 04:09
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Общество
В Роскачестве рассказали о наиболее быстро плесневеющем хлебе
Хлеб, который продается в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен появлению плесени.
Известия 02:08
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ
В Костроме сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Футбол
Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей
Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
В Калининградской области умерли еще два жителя с коронавирусом
Новый Калининград В регионе скончались еще два пациента с COVID-19.
Новый Калининград.Ru 03:44
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Транспорт
Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше
Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
Избитый боевик «Азова»* скончался в реанимации Запорожья
Напомним, 21 июля сообщалось, что Нацгвардия не стала помогать избитому в Запорожье боевику «Азова»*.
ИА Новороссия 04:41
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Внешне Hyundai Santa Fe N Performance можно узнать по новым бамперам со спортивным дизайном, особым 21-дюймовым колесам, шинам Michelin Pilot Sport, крупным патрубкам выхлопной системы и сдвоенным спойлером на пятой двери.
Автоновости дня 03:16
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 25 июля в 13:55
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Скончалась Оливия де Хэвилленд — одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда. Актриса умерла в Париже на 105-м году жизни.
Salt Mag 04:02
Происшествия
В Уфе при перестрелке у бара пострадал человек
Российская газета 04:38