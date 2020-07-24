Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.

с чего всё началось

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

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