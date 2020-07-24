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Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета». Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.
Российская газета24 июля в 07:13
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Комсомольская правда

Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки

Комсомольская правдавчера в 09:50
Народные новости

Эксперты объяснили, стоит ли россиянам приобретать недвижимость во время пандемии

Народные новостивчера в 06:50
RT на русском

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

RT на русском24 июля в 10:05
Подмосковье Сегодня

Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина

Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
URA.Ru

Стоит ли торопиться с оформлением ипотеки. Ответы аналитиков

URA.Ruвчера в 18:11
Ёлдаш

Стоит ли в этом году покупать или продавать квартиру?

Ёлдаш24 июля в 08:57
Российская газета

Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Российская газета24 июля в 07:13
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Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Газета.Ru04:44
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk25 июля в 08:24
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости04:52
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Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru03:41
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Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной

Возникшая в настоящее время обстановка в двусторонних отношениях Китая и США является нежелательной, ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости05:26
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости05:08
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