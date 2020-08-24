Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях
Москва, 24 августа 2020, 13:59 — REGNUM Финансовые эксперты не видят оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время. Вместе с тем не стоит прямо сейчас менять рубли на валюту, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на специалистов.В источнике
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Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях
Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ближайшие перспективы рубля весьма скептически. По их мнению, ожидать значительного укрепления не стоит – никаких оснований для этого нет.
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