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REGNUM
REGNUM

Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях

Москва, 24 августа 2020, 13:59 — REGNUM Финансовые эксперты не видят оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время. Вместе с тем не стоит прямо сейчас менять рубли на валюту, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на специалистов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ближайшие перспективы рубля весьма скептически. По их мнению, ожидать значительного укрепления не стоит – никаких оснований для этого нет.
ПРАЙМ22 августа в 21:09
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REGNUM

В какой валюте лучше хранить сбережения: советы эксперта

REGNUM04:59
Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Газета.Ru02:15
Политическая Экспертиза

Финансовые эксперты оценили перспективы сбережений в рублях

Политическая Экспертиза23 августа в 03:16
Рамблер

Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет

Рамблер23 августа в 03:28
Южный Федеральный

Финансовые аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту сейчас

Южный Федеральный23 августа в 03:45
Экономика сегодня

Финансовые эксперты дали советы владельцам рублевых сбережений

Экономика сегодня23 августа в 02:22
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

ПРАЙМ22 августа в 21:09

Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
8

АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу.
Автоновости дня02:10
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Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который стартовал в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил были представлены военно-полевые рясы для священников, в числе которых есть и камуфляжные, сообщается в Тwitter-аккаунте «Независимый взгляд».
Live2402:39
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Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей

Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.
РИА Новости06:27

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 07:24
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

Россия направила в Белоруссию документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости06:38
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