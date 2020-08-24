Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях

Рамблер 10

Москва, 24 августа 2020, 13:59 — REGNUM Финансовые эксперты не видят оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время. Вместе с тем не стоит прямо сейчас менять рубли на валюту, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на специалистов.