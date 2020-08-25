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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ближайшие перспективы рубля весьма скептически. По их мнению, ожидать значительного укрепления не стоит – никаких оснований для этого нет.
ПРАЙМ22 августа в 21:09
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РБК

Из рубля в криптовалюту. Как сохранить свои сбережения

РБК07:37
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

ПРАЙМ22 августа в 21:09
Южный Федеральный

Финансовые аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту сейчас

Южный Федеральный23 августа в 03:45
Рамблер

Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет

Рамблер23 августа в 03:28
Политическая Экспертиза

Финансовые эксперты оценили перспективы сбережений в рублях

Политическая Экспертиза23 августа в 03:16
Экономика сегодня

Финансовые эксперты дали советы владельцам рублевых сбережений

Экономика сегодня23 августа в 02:22
Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Газета.Ru02:15

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
1,9K

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
1,4K

Индексы американского рынка акций завершили торги в пятницу ростом

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле выросли на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем - рекордными темпами - и достигли 5,86 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Финмаркетвчера в 01:38

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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На Кубани ликвидируют четыре лесных пожара площадью 35,2 га

В Краснодарском крае вторые сутки продолжают ликвидацию четырех лесных пожаров, лесная подстилка горит в Анапе, Туапсинском районе, под Новороссийском и в Геленджике в районе поселке Кабардинка.
Деловая газета. Юг04:45
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Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей

Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.
РИА Новости06:27

Дагестанскую РКБ снова перепрофилировали для коронавирусных пациентов

Республиканская клиническая больница в Дагестане снова начинает принимать пациентов с COVID-19: для этих целей полностью перепрофилирован один из корпусов, рассказали в пресс-службе Минздрава республики.
Вестник Кавказа08:00