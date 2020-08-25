Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях
Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.В источнике
С чего всё началось
Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях
Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ближайшие перспективы рубля весьма скептически. По их мнению, ожидать значительного укрепления не стоит – никаких оснований для этого нет.
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