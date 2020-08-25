Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Рамблер 10

Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.