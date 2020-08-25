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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ближайшие перспективы рубля весьма скептически. По их мнению, ожидать значительного укрепления не стоит – никаких оснований для этого нет.
ПРАЙМ22 августа в 21:09
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REGNUM

В какой валюте лучше хранить сбережения: советы эксперта

REGNUM04:59
Экономика сегодня

Финансовые эксперты дали советы владельцам рублевых сбережений

Экономика сегодня23 августа в 02:22
Южный Федеральный

Финансовые аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту сейчас

Южный Федеральный23 августа в 03:45
Рамблер

Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет

Рамблер23 августа в 03:28
Политическая Экспертиза

Финансовые эксперты оценили перспективы сбережений в рублях

Политическая Экспертиза23 августа в 03:16
Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Газета.Ru02:15
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

ПРАЙМ22 августа в 21:09

МВД Белоруссии: за сутки составлено 39 протоколов за участие в акциях

Reuters За минувшие сутки в Белоруссии были составилены 39 административных протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД респкблики.
РЕН ТВ05:07
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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В Севастополе скончались два пациента с коронавирусом

Севастополь, 25 августа 2020, 11:32 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки, также стало известно о двух новых смертельных исходах среди пациентов с подтверждённым заражением.
REGNUM04:32
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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