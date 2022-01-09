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Эксперты: до двух третей компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

Зарплату сотрудникам в России могут повысить до двух третей компаний в текущем году.
ТАСС
В сервисе Superjob отметили, что повышать зарплаты планирует почти треть компаний.
ТАСС
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России может превысить 8% по итогам 2021 года.
ТАСС
По данным исследования, в среднем уровень оплаты труда может измениться на 3,1%.
ИА Красная Весна

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В России две трети компаний намерены повысить зарплаты своим сотрудникам в 2022 году
RuNews24.ru02:22
Эксперты: до двух третей компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
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