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Эксперты: две трети потребляемых в РФ сыров произведены в России

Две трети приобретенных россиянами сыров являются продуктами отечественного происхождения, говорится в сообщении АО "Россельхозбанк".
ТАСС
Отмечается, что ключевым драйвером роста для сыроделия стало введение продовольственного эмбарго на поставки продукции из ряда стран в августе 2014 года.
ПРАЙМ
Изменение госполитики активизировало собственное сыроделие, переориентировав рынок на отечественных производителей.
ПРАЙМ
Существенно вырос и экспорт отечественных сыров: в 2021 году — на 18,6%, до рекордных 33,3 тысячи тонн; основные направления — Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Доля отечественных сыров в магазинах России достигла 75%
Агротайм01:47
Эксперты Россельхозбанка: три четверти сыра в России - отечественного производства
ПРАЙМ00:04
Эксперты: две трети покупаемых в России сыров — отечественной марки
ИА Красная Весна00:42
РСХБ: три четверти сыра в России — отечественного производства
Коммерсантъ00:40
Две трети потребляемых россиянами сыров - российские
Национальная служба новостей01:22
Эксперты: две трети потребляемых в РФ сыров произведены в России
ТАСС00:03
В РСХБ выяснили, сколько в России своего сыра, а сколько иностранного
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