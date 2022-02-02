ТАССЭксперты: две трети потребляемых в РФ сыров произведены в РоссииДве трети приобретенных россиянами сыров являются продуктами отечественного происхождения, говорится в сообщении АО "Россельхозбанк".ТАССОтмечается, что ключевым драйвером роста для сыроделия стало введение продовольственного эмбарго на поставки продукции из ряда стран в августе 2014 года.ПРАЙМИзменение госполитики активизировало собственное сыроделие, переориентировав рынок на отечественных производителей.ПРАЙМСущественно вырос и экспорт отечественных сыров: в 2021 году — на 18,6%, до рекордных 33,3 тысячи тонн; основные направления — Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймНациональная служба новостейИзвестияПодробнее о событииДоля отечественных сыров в магазинах России достигла 75%Агротайм01:47Эксперты Россельхозбанка: три четверти сыра в России - отечественного производстваПРАЙМ00:04Эксперты: две трети покупаемых в России сыров — отечественной маркиИА Красная Весна00:42РСХБ: три четверти сыра в России — отечественного производстваКоммерсантъ00:40Две трети потребляемых россиянами сыров - российскиеНациональная служба новостей01:22Эксперты: две трети потребляемых в РФ сыров произведены в РоссииТАСС00:03В РСХБ выяснили, сколько в России своего сыра, а сколько иностранногоИзвестия00:00Показать ещёОценить24Поделиться