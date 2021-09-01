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Эксперты группы SRG назвали города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего

Специалисты консалтинговой группы SRG назвали российские города, в которых быстрее всего подорожало вторичное жилье.
Lenta.ru
Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России сильнее всего за три года вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе консалтинговой группы SRG.
РИА Новости
В Москве средний месячный платеж увеличился на 24,59%, до 64,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - на 28,32%, до 38,3 тысячи рублей.
РИА Новости
Как отмечают аналитики, средний ежемесячный платёж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры составляет 17,1 тысячи рублей, учитывая 30% первоначальный взнос, срок выплаты 15 лет и годовую ставку 8,16%.
News.ru

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Названы города, где ипотека подорожала больше всего на вторичное жилье
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