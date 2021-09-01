Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России сильнее всего за три года вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе консалтинговой группы SRG.
Как отмечают аналитики, средний ежемесячный платёж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры составляет 17,1 тысячи рублей, учитывая 30% первоначальный взнос, срок выплаты 15 лет и годовую ставку 8,16%.
Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.
Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причины катастрофы опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, которая произошла в подмосковной Кубинке в середине августа.
Сертифицированный патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите белых халатов затронул тему вакцинации, назвав прививочную кампанию против COVID-19 «насилием иглой», сообщает региональный портал lentachel.ru.