РИА НовостиЭксперты группы ВТБ фиксируют снижение просрочки россиян по ипотеке на 10%Специалисты компании отмечают, что портфель ипотечных кредитов в России особенно резко вырос за последние 1,5 года, в период действия госпрограммы.РИА НовостиНаиболее активный рост наблюдался в конце 2020 и в середине 2021 года, что объясняется как сезонными факторами, так и ожиданиями заемщиков по изменению льготной программы.РИА НовостиС 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 г. объем просрочки снизился на 8 млрд рублей - более чем на 10%.ФинмаркетВ сравнении с началом 2019 г. просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении.ФинмаркетЧитать далееСвернутьБН.руБН.руПетербургский дневникInfopro54Frank MediaАфанасий-бизнесПодробнее о событии«Метр квадратный»: объем просрочки россиян по ипотеке упал на десять процентов с 2020 годаLenta.ru08:34«Метр квадратный»: просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%Деловое.ТВ06:46Эксперты группы ВТБ фиксируют снижение просрочки россиян по ипотеке на 10%РИА Новости02:30Просрочка по ипотеке в России снизилась за год на 8 млрд рублейСекрет фирмы05:41Эксперты заявили, что просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%ТАСС02:37Просрочка по ипотеке в РФ снизилась на 10% - ВТБИнтерфакс02:35Купить жилье от А101 теперь можно с помощью онлайн-сервиса экосистемы «Метр квадратный»Единый ресурс застройщиков06:13Показать ещёОценить5Поделиться