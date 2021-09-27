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Эксперты группы ВТБ фиксируют снижение просрочки россиян по ипотеке на 10%

Специалисты компании отмечают, что портфель ипотечных кредитов в России особенно резко вырос за последние 1,5 года, в период действия госпрограммы.
РИА Новости
Наиболее активный рост наблюдался в конце 2020 и в середине 2021 года, что объясняется как сезонными факторами, так и ожиданиями заемщиков по изменению льготной программы.
РИА Новости
С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 г. объем просрочки снизился на 8 млрд рублей - более чем на 10%.
Финмаркет
В сравнении с началом 2019 г. просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении.
Финмаркет

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