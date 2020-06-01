Коронавирус
РБКЭксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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с чего всё началось
Особенно важно, отмечается в письме, обеспечить средствами защиты медиков в условиях второй волны пандемии, которая может наступить осенью. Экспертная группа просит принять срочные меры для решения проблем с защитой медработников.РБКвчера в 23:00
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