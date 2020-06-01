Коронавирус
РБКЭксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Читать в источнике
Оценить261
с чего всё началось
Особенно важно, отмечается в письме, обеспечить средствами защиты медиков в условиях второй волны пандемии, которая может наступить осенью. Экспертная группа просит принять срочные меры для решения проблем с защитой медработников.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM 30 мая в 08:52
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия 30 мая в 17:02
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Футбол
Алтын Асыр – Энергетик: прогноз на матч чемпионата Туркменистана - 1 июня 2020
В понедельник, 1 июня, в чемпионате Туркменистана сыграют между собой «Алтын Асыр» и «Энергетик».
LiveResult.Ru 01:39
Происшествия
В Петербурге продолжают наращивать объём тестирования на коронавирус
По данным Смольного, с 1 марта по 27 мая 2020 года в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавируса 631 тыс. 749 человек.
REGNUM 29 мая в 03:20
Политика
Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
В интервью РБК экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением, что пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25–30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РБК 02:20
Финансы
Доллар опустился ниже 70 рублей
Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
Гаджеты
Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10
С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru 29 мая в 23:18
Происшествия
В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
Экономика
Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года
С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.
Бухгалтерия.ру 29 мая в 09:01
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 02:07
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Шоу-бизнес
Питт и Джоли воссоединились ради дочери Шайло
Родители уважают ее выбор, и Питт не раз говорил о том, что гордится тем, что у него такая смелая и решительная дочь.
RuNews24.ru 29 мая в 03:40
Экономика
Центры занятости будут запрашивать сведения в МВД при постановке на учет безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать необходимые данные для постановки на учет по безработице в МВД России и в Едином государственном реестре ЗАГСа (ЕГР ЗАГС).
ТАСС вчера в 17:09
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Кinomania вчера в 17:14
Экономика
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
Экономика
Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49