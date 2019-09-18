с чего всё началось

Переход к четырехдневной рабочей неделе без снижения зарплат возможен исключительно в отдаленной перспективе и при условиях роста производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в нашей стране, указывают экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Экономисты заявили о невозможности сокращения рабочей недели в РФ

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