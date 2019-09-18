с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Новак оценил переговоры по газу с Украиной Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.

Политика Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Политика Уволенный Болтон раскритиковал Трампа за внешнюю политику Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече в Нью-Йорке.

Кино Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы» В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".

Космос Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Шоу-бизнес Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.

Происшествия Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову "Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.

Общество «Аэрофлот» опровергает информацию о забастовке бортпроводников "Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке.

Происшествия Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом Ожидаемо завершилось заседание арбитражного суда по иску челябинца Владислава Кантемирова, который просил признать его банкротом.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».

Политика Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».

Космос По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Армия и оружие Украина научилась производить «Грады» Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.