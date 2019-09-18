Экономика
REGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
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Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Коммерсантъвчера в 09:58
Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Serviceвчера в 06:04
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Cyber.sports.ru 10:18
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал Трампа за внешнюю политику
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече в Нью-Йорке.
РЕН ТВ вчера в 18:14
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Шоу-бизнес
Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть
Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.
News.ru 17 сентября в 19:03
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
РИА Новости 12:26
Общество
«Аэрофлот» опровергает информацию о забастовке бортпроводников
"Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке.
ПРАЙМ 06:36
Происшествия
Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом
Ожидаемо завершилось заседание арбитражного суда по иску челябинца Владислава Кантемирова, который просил признать его банкротом.
LentaChel.ru 11:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO
Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Космос
По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит
В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
XXII век вчера в 13:26
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие
Украина научилась производить «Грады»
Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».
Взгляд.ру 12:22
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39