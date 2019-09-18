Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится
 в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
Ведомостивчера в 11:49

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Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Ведомостивчера в 11:49

Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Коммерсантъвчера в 09:58

Экономисты признали невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

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России напророчили удлинение рабочей недели

Lenta.ruвчера в 09:00

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

РБКвчера в 06:28

Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат

Rambler News Serviceвчера в 06:04

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

ТАССвчера в 04:34
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Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

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В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Политика

Новак оценил переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
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RT на русском 11:31
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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Политика

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

РЕН ТВ 06:09
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

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Политика

Уволенный Болтон раскритиковал Трампа за внешнюю политику

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече в Нью-Йорке.
РЕН ТВ вчера в 18:14
Кино

Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»

В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Шоу-бизнес

Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть

Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.
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Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
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"Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке.
ПРАЙМ 06:36
Происшествия

Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом

Ожидаемо завершилось заседание арбитражного суда по иску челябинца Владислава Кантемирова, который просил признать его банкротом.
LentaChel.ru 11:09
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO

Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
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Происшествия

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

Известия 08:51
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Космос

По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит

В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
XXII век вчера в 13:26
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие

Украина научилась производить «Грады»

Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».
Взгляд.ру 12:22
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
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Экономика

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Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
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