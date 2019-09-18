Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится
 в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат

Rambler News Serviceвчера в 06:04

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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

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Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

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Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

ТАССвчера в 04:34
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
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В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
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Заворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Происшествия

СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства

Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Авто

Состоялась презентация обновленного аналога Chevrolet Captiva 2020

Компания General Motors совместно с SAIC-Wuling представила рестайлинговую версию кроссовера Baojun 530, который является аналогом Chevrolet Captiva 2020 новой генерации.
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Происшествия

В Грозном загорелся крупный торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
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«Краснодар» потерпел от «Базеля» самое крупное поражение в еврокубках

RT на русском 15:37
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Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

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Армия и оружие

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Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
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Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
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Более 100 000 случаев рака могут быть вызваны загрязнителями в водопроводной воде

Исследователи из EWG уверены, что порядка 100 тысяч случаев рака, поразившего жителей по всей стране, были вызваны именно некачественной водой из общественных водопроводных сетей.
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Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

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Названа дата первой встречи Зеленского и Трампа

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В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид

Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
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Политика

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
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Huawei представила новый флагманский смартфон

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Голландского футболиста застрелили в Амстердаме

В Амстердаме был убит 32-летний голландский футболист Келвин Мейнард.
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Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
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Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

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Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam

Суд обязан его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке.
Игромания.ру 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
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