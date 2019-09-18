с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Армия и оружие Житель Донецка получил ранение при обстреле со стороны ВСУ Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли западные районы Донецка, в результате чего один мирный житель ДНР получил ранения.

Технологии Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с выдачей eSim Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim, позволяющей отказываться от обычных сим-карт.

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Происшествия СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».

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Кино Микки Рурк хочет быть похороненным в селе на Украине "Дима показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — рассказал актер. Микки Рурк проживает в Нью-Йорке.

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