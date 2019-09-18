Экономика
REGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
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Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Serviceвчера в 06:04
Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Коммерсантъвчера в 09:58
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Армия и оружие
Житель Донецка получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли западные районы Донецка, в результате чего один мирный житель ДНР получил ранения.
ФАН 12:30
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с выдачей eSim
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim, позволяющей отказываться от обычных сим-карт.
Дождь 15:08
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Гузеева публично призналась в своей фригидности
Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Политика
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
Трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии завершились в Брюсселе.
RT на русском 10:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Происшествия
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Авто
Состоялась презентация обновленного аналога Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors совместно с SAIC-Wuling представила рестайлинговую версию кроссовера Baojun 530, который является аналогом Chevrolet Captiva 2020 новой генерации.
Новые автомобили 01:14
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Кино
Микки Рурк хочет быть похороненным в селе на Украине
"Дима показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — рассказал актер. Микки Рурк проживает в Нью-Йорке.
Народные новости 15:46
Футбол
«Краснодар» потерпел от «Базеля» самое крупное поражение в еврокубках
RT на русском 15:37
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Политика
В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али
Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
РИА Новости 10:40
Наука
Более 100 000 случаев рака могут быть вызваны загрязнителями в водопроводной воде
Исследователи из EWG уверены, что порядка 100 тысяч случаев рака, поразившего жителей по всей стране, были вызваны именно некачественной водой из общественных водопроводных сетей.
Faktom 04:02
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Названа дата первой встречи Зеленского и Трампа
Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится в Нью-Йорке 25 сентября, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
Космос
В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 14:07
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Происшествия
Голландского футболиста застрелили в Амстердаме
В Амстердаме был убит 32-летний голландский футболист Келвин Мейнард.
Ридус 12:50
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязан его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке.
Игромания.ру 15:49